الصين تنشئ خطوط سكك حديدية جديدة موازية

من المقرر أن يخضع إنشاء خطوط السكك الحديدية الجديدة الموازية للطرق الحالية في الصين، لتمحيص دقيق، بحسب إشعار صادر عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين، عن الإشعار الخاص بالتخطيط الأفضل لشبكات السكك الحديدية في البلاد، أن الخطوط الموازية الجديدة لن يسمح بها إذا كانت النسبة الحالية لاستخدام سعة السكك الحديدية، أقل من 80 %.ومن المقرر أن تعزز الصين نقل البضائع للمسافات المتوسطة والطويلة، للتحول إلى السكك الحديدية.وسوف تفتح الصين الأسواق بالكامل من أجل بناء وتشغيل السكك الحديدية، وتعميق إصلاحات التمويل والاستثمار في هذا القطاع، بينما ستخضع الديون الجديدة الخاصة بالقطاع، لرقابة صارمة من أجل منع مخاطر الائتمان.