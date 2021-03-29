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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة بنها تطلق محاكاة عباقرة الكليات 2021

الإثنين 29/مارس/2021 - 10:02 ص
جامعة بنها
جامعة بنها
كتب صلاح حسنى
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أعلنت جامعة بنها انطلاق فعاليات مسابقة العباقرة 2021 لطلاب كليات الجامعة، تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورخالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية.

وقال الدكتور تامر سمير، إن مسابقة عباقرة الكليات تنظم لأول مرة بالجامعات المصرية، بقاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع الكليات لمدة 5 أيام، ومن المقرر أن تنتهي الخميس المقبل 1 أبريل، مشيرا إلى أن الجامعة تقدم كافة الدعم للأنشطة الطلابية لما تحققه من تواصل بين الطلاب في مختلف الكليات وتساعدهم على الارتقاء بالجوانب السلوكيه والاجتماعية والثقافية لهم.

ومن جهته، قال الدكتور خالد عيسوي، إنه تمت فعاليات اليوم الأول من مسابقة عباقرة الكليات 2021 والتي نظمتها إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة (اللجنة العلمية) بمشاركة 8 كليات هي (الهندسة بشبرا، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، العلوم، الآداب، الحقوق، التربية النوعية، التربية الرياضية، وفرع العبور)، وكان عدد المتسابقين 46 طالبا وطالبة، وقد تم عمل قرعة لتحديد الفرق المتبارية في المرحلى الأولى دور الـ16، مشيرا إلى أنه تراس لجنة التحكيم الدكتور هاني شحته، وكيل كلية التربية النوعية لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال عيسوي، إنه تسابقت في الجولة الأولى كلية الهندسة بشبرا مع كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وفازت هندسة شبرا. كما تسابق فرع بنها بالعبور مع كلية التربية الرياضية، وفاز فرع العبور. وتسابقت كلية الحقوق مع كلية العلوم وفازت كلية العلوم. وتقابلت كلية الآداب مع كلية التربية النوعية وفازت كلية الآداب.

وأشار عيسوي بأنه فى دور الثمانية تقابلت كلية الآداب مع كلية العلوم وفازت كلية الآداب، ثم تقابلت كلية الهندسة بشبرا مع فرع بنها بالعبور وفازت كلية الهندسة بشبرا.

مشيرا إلى أنه سوف يتم اليوم الاثنين التسابق بين ٨ كليات، وهم ( الطب البشرى،التمريض،العلاج الطبيعي، التربية، التجارة، الهندسة ببنها الزراعة بمشتهر، الفنون التطبيقية ) وذلك لتصعيد كليتين للدور قبل النهائى.

وقال الدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، إنه مسموح بحضور طلاب مشجعين لا يزيد عن ٣٠ طالبا من كل كلية، مع اتخاذ كافه الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الطلاب.

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