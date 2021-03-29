إعطاء 12.4 مليون جرعة لقاح كورونا في ألمانيا

بلغ إجمالي عدد جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد التي تم إعطاؤها في ألمانيا حتى الآن 12.4 مليون جرعة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الإثنين.وأشارت التقديرات إلى أن متوسط معدل التطعيم اليومي في البلاد بلغ 315 ألفا و81 جرعة.وبالنظر إلى هذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر 11 شهرا لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا قبل نحو 13 أسبوعا.