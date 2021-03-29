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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 29-3-2021

الإثنين 29/مارس/2021 - 08:02 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
منة سالم
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يرصد موقع "الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، حسبما أفادت التداولات الصباحية في أسواق المال، اليوم الإثنين 29-3-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المصري.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 29-3-2021

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه داخل البنك الأهلي المصري، عند 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال في بنك مصر

وحافظت مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك مصر، عند مستوى 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال في بنك الإسكندرية

وجاءت مؤشرات شاشات التداول داخل البنوك وصل سعر صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، لدى شبكة فروع بنك الإسكندرية، عند مستوى 4.12 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال في البنك التجاري الدولي cib

وتداولت مستويات صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع أكبر مصرف خاص بمصر عند 4.15 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي

وأظهرت مؤشرات شاشات التداول سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري للأفراد والشركات عند مستوى 4.08 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وفيما يخص مستويات صرف الريال أمام الجنيه المصري داخل البنك المصري الخليجي، بلغ 4.17 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وصلت أسعار صرف العملة السعودية داخل شبكة فروع البنك الإسلامي "البركة"، عند مستوى 4.09 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع.

جدير بالذكر أن الريال هو الوحدة الأساسية لعملة السعودية، ويتكون من 100 هللة، ويصدر الريال عن البنك المركزي السعودي، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريالًا، والريال مرتبط بالدولار الأمريكي عند 3.75 ريالات منذ 1986.

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