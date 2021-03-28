«التخطيط» تكشف خطوات التسجيل على منصة ريادة الأعمال

«منصة ريادة الأعمال» آلية جديدة دشنتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لدعم فكر ريادة الأعمال، ومساعدة الشباب على بدأ مشروعاتهم، وكيفية تنمية قدراتهم وتوفير الاستشارات المختلفة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك عرض مقترحات متعددة لمصادر التمويل من خلال المساعد الذكى، وفق خطوات نستعرضها خلال السطور الآتية:تسجيل الدخول على الرابط التالى: https:m.meMPEDEGYPTقم بتحديد بعض المعلومات عن شركتك، وما هى المرحلة الحالية للمشروع؟الاختيار بين: أريد أن أبدأ شركة ولكن لا يوجد لدى فكرة، أو لدى حل لمشكلة، أو لدى منتج أو خدمة أولية، أو لدى منتج أريد توسيع نطاقه.حدد ما تحتاج المساعدة فيه ما بين تعليم كيف، تنمية قدرات، الأدوات والخدمات، التمويل.قم بتحديد كيف تريد أن يظهر المحتوى: أسئلة وأجوبة، أدلة عن كيفية العمل، إلهام عن الآخرين، كن جزءًا من مجتمع.