مصرع أمين شرطة وإصابة دكتورة فى حادثين منفصلين بالمنوفية

وقع حادثي سير بمحافظة المنوفية الأول على طريق شبين الكوم السادات لسيار ملاكي داخلها سيدة قام الأهالي بنقلها للمستشفى والآخر لتأمين شرطة لقى مصرعه أثناء قيادته لدراجة بخارية على طريق قرية طه شبرا بمركز قويسنا.وأصيبت الدكتورة "س.س.ب" في حادث إنقلاب سيارة ملاكي تقودها علي طريق شبين الكوم السادات، حيث انقلبت السيارة وسقطت من أعلى الطريق داخل الأراضي الزراعية، وتجمع المواطنين حول السيارة وتم استخراج المصابة في الحادث ونقلها إلي مستشفى منوف العام لتلقي العلاج اللازم.كما لقي أمين شرطة يدعي "س.ح.ا" مصرعه، في حادث موتوسيكل مع سيارة نقل، في مدخل قرية طه شبرا التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، حيث أصيب بنزيف في المخ، وتم نقله إلي المستشفى الجامعي بشبين الكوم لكنه لقي مصرعه فور وصوله.