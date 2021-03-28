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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران.. خامنئي يعفو عن 1849 سجينا

الأحد 28/مارس/2021 - 09:58 م
خامنئي
خامنئي
عبير سليم
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أصدر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الأحد، عفوا شمل 1849 محكوما، وخفف العقوبة عن عشرات المدانين.

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، أن خامنئي وافق على اقتراح رئيس السلطة القضائية حجة الإسلام إبراهيم رئيسي، العفو أو الخفض أو تبديل عقوبة شرائح محددة من المدانين بناء على شهادة "لجنة العفو المركزية" التابعة للسلطة القضائية.

وتم تعميم العفو ليشمل المحاكم العامة والثورية والعسكرية ومنظمة التعزيرات الحكومية المختصة بالمخالفات الاقتصادية.

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