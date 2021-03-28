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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التنظيم والإدارة يعتمد ترقيات جديدة لحالات الرسوب الوظيفى

الأحد 28/مارس/2021 - 09:51 م
التنظيم والإدارة
التنظيم والإدارة
أميرة ممدوح
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انتهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، من دراسة ترقية 180 موظفا بعدد من وحدات الجهاز الإدارى للدولة، خلال شهرى يناير وفبراير من العام الجارى 2021، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وأوضح جهاز التنظيم والإدارة، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، أن العدد الأكبر من مستحقى الترقيات تركز بجامعة الأزهر بـ85 موظفا، يليها بصندوق تطوير العشوائيات بـ28 موظفا، معهد بحوث البترول 19 موظفا، والهيئة الوطنية للإعلام 8 موظفين، مديرية القوى العاملة بالبحيرة 6 موظفين.
كما لفت الجهاز، إلى إجراء تعديلات بالهياكل التنظيمة لـ35 جهة بالجهاز الإدارى للدولة أبرزها: صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وكالة الفضاء المصرية، الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضى، الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، الجهاز المركزى للتعمير، الهيئة العامة للأبنية التعليمية، هيئة المتحف المصرى، جامعات قناة السويس وبورسعيد والقاهرة، جنوب الوادى، المنيا، المنصورة.

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