أجهزة الأمن تكثف جهودها لضبط صاحب عقار جسر السويس
الأحد 28/مارس/2021 - 08:47 م
هدير مصطفيطباعة
تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة من جهودها للقبض على صاحب مصنع عقار جسر السويس بالسلام.
كما يكثف رجال مباحث جهودهم لضبط المقاولين الذين قاموا بإنشاء طوابق إضافية فى العقار؛ تمهيدًا لاستجوابهم والوقوف على وجود تصاريح بتعلية الطوابق لهذا الحد.
وارتفع عدد ضحايا المتوفين فى انهيار عقار جسر السويس لـ25 متوفيًا بعد انتشال جثة جديدة، فيما بلغ عدد المصابين 26، وأمر النائب العام بالتحقيق العاجل في الحادث للوقوف على ملابساته.
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من النجدة مفادها انهيار عقار سكني مأهول بالسكان، بشارع عمر بن الخطاب بجسر السويس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الدفاع المدني لمحل وقوع الحادث.
كما يكثف رجال مباحث جهودهم لضبط المقاولين الذين قاموا بإنشاء طوابق إضافية فى العقار؛ تمهيدًا لاستجوابهم والوقوف على وجود تصاريح بتعلية الطوابق لهذا الحد.
وارتفع عدد ضحايا المتوفين فى انهيار عقار جسر السويس لـ25 متوفيًا بعد انتشال جثة جديدة، فيما بلغ عدد المصابين 26، وأمر النائب العام بالتحقيق العاجل في الحادث للوقوف على ملابساته.
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من النجدة مفادها انهيار عقار سكني مأهول بالسكان، بشارع عمر بن الخطاب بجسر السويس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الدفاع المدني لمحل وقوع الحادث.