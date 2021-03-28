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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

أجهزة الأمن تكثف جهودها لضبط صاحب عقار جسر السويس

الأحد 28/مارس/2021 - 08:47 م
عقار جسر السويس
عقار جسر السويس
هدير مصطفي
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تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة من جهودها للقبض على صاحب مصنع عقار جسر السويس بالسلام.

كما يكثف رجال مباحث جهودهم لضبط المقاولين الذين قاموا بإنشاء طوابق إضافية فى العقار؛ تمهيدًا لاستجوابهم والوقوف على وجود تصاريح بتعلية الطوابق لهذا الحد.

وارتفع عدد ضحايا المتوفين فى انهيار عقار جسر السويس لـ25 متوفيًا بعد انتشال جثة جديدة، فيما بلغ عدد المصابين 26، وأمر النائب العام بالتحقيق العاجل في الحادث للوقوف على ملابساته.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من النجدة مفادها انهيار عقار سكني مأهول بالسكان، بشارع عمر بن الخطاب بجسر السويس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الدفاع المدني لمحل وقوع الحادث.

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