قبل موكب المومياوت.. نجمات تألقن بالزي الفرعوني (صور)



لا صوت يعلو فوق صوت «موكب المومياوات» المقرر أن يشهده العالم فى الثالث من أبريل حيث يشارك الكثير من الفنانين أمثال حسين فهمي، هند صبرى، ومنى زكى.



وقررت الجهة المنفذة للحفل أنه من المقرر أن يتم النقل مساء السبت المقبل، والتى تضم نقل 22 مومياء لعدد من ملكات الفراعنة لمتحف الحضارة وهناك الكثير من النجوم والمشاهير الذين جسدوا أدوار ملكات، وأبدعوا فى دور المصريات القدماء، نرصدها فى هذا التقرير.



لبنى عبد العزيز

«لبنى عبد العزيز»

عودى يا هميس.. مَن منا لا يتذكر هذه الجملة الشهيرة بفيلم "عروس النيل" حيث جسدت الفنانة لبنى عبد العزيز دور عروس من الفراعنة وتألقت في العمل بالزي الفرعوني، حيث نوعت بين الأبيض والزى الأسود، مع التمسك بالمظهر التقليدى للزى الفرعونى الاصيل.

سيرين عبد النور

«سيرين عبد النور»

استطاعت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور أن تخطف الأنظار خلال إحدى جلسات التصوير بالزي الفرعونى.



وارتدت سيرين الزى الفرعونى لملكة من القماش الأبيض وزينت علية تاج أصفر، مرصع بالإكسسوارت، الامر الذى أشاد به الكثير من خبراء الموضة.

كاتى بيري



كاتى بيري

ارتدت المغنية الأمريكية كاتى بيرى فى الفيديو الخاص بأغنيتها الجديدة بدلة فرعونية للملكة كليوباترا، حيث استخدمت ديكور بملامح فرعوني وظهرت كاتي بيري في الكليب بدور ملكة فرعونية تجلس على عرشها ويقدم لها الكثير من الأمراء والملوك الهدايا لاسترضائها.



آن جاكلين هاثاواي

آن جاكلين هاثاواي

اختارت الفنانة الأمريكية آن جاكلين هاثاواي، الزى الفرعوني فى أحد الإحتفالات الخاصة بالهالوين، كما نسقت مع الزى بعض الإكسسوارات والمكياج الفرعونية.

ريهانا