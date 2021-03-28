فتح باب التقدم لجوائز أفضل رسالة ماجستير ودكتوراه بجامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم، فتح باب التقدم للحصول على جوائز أفضل رسالة (ماجستير، دكتوراه) وعددها 12 جائزة مقسمة إلى ثلاثة قطاعات، وذلك اعتبارًا من أول إبريل المقبل حتى نهايته 2021.وقال الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن القطاعات الثلاثة تتضمن القطاع الأول العلوم الطبية، جائزتان للماجستير، وجائزتان للدكتوراه للمتقدمين من كليات (الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض)، والقطاع الثاني العلوم الإنسانية جائزتان للماجستير وجائزتان للدكتوراه، للمتقدمين من كليات (الحقوق والآداب والتجارة والتربية والتربية الرياضية والتربية النوعية)، والقطاع الثالث العلوم الأساسية والهندسية والزراعية، جائزتان للماجستير، وجائزتان للدكتوراه للمتقدمين من كليات (العلوم والهندسة والزراعة).وأضاف نائب رئيس جامعة طنطا، أن قيمة كل جائزة بالنسبة لرسالة الدكتوراه 10 آلاف جنيه، وشهادة تقدير، وقيمة كل جائزة بالنسبة لرسالة الماجستير 8 آلاف جنيه وشهادة تقدير، على أن تقوم كل كلية بترشيح عدد اثنين رسائل ماجستير، وعدد اثنين رسائل دكتوراه (ثمانية نسخ باللغة العربية والإنجليزية وكذلك نسخة إلكترونية من كل رسالة)، على أن يتم التقديم عن طريق الكلية وتسلم النسخ إلى إدارة البعثات بالجامعة.