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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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فتح باب التقدم لجوائز أفضل رسالة ماجستير ودكتوراه بجامعة طنطا

الأحد 28/مارس/2021 - 07:34 م
الدكتور محمود ذكى
الدكتور محمود ذكى
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم، فتح باب التقدم للحصول على جوائز أفضل رسالة (ماجستير، دكتوراه) وعددها 12 جائزة مقسمة إلى ثلاثة قطاعات، وذلك اعتبارًا من أول إبريل المقبل حتى نهايته 2021.

وقال الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن القطاعات الثلاثة تتضمن القطاع الأول العلوم الطبية، جائزتان للماجستير، وجائزتان للدكتوراه للمتقدمين من كليات (الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض)، والقطاع الثاني العلوم الإنسانية جائزتان للماجستير وجائزتان للدكتوراه، للمتقدمين من كليات (الحقوق والآداب والتجارة والتربية والتربية الرياضية والتربية النوعية)، والقطاع الثالث العلوم الأساسية والهندسية والزراعية، جائزتان للماجستير، وجائزتان للدكتوراه للمتقدمين من كليات (العلوم والهندسة والزراعة).

وأضاف نائب رئيس جامعة طنطا، أن قيمة كل جائزة بالنسبة لرسالة الدكتوراه 10 آلاف جنيه، وشهادة تقدير، وقيمة كل جائزة بالنسبة لرسالة الماجستير 8 آلاف جنيه وشهادة تقدير، على أن تقوم كل كلية بترشيح عدد اثنين رسائل ماجستير، وعدد اثنين رسائل دكتوراه (ثمانية نسخ باللغة العربية والإنجليزية وكذلك نسخة إلكترونية من كل رسالة)، على أن يتم التقديم عن طريق الكلية وتسلم النسخ إلى إدارة البعثات بالجامعة.

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