«الكهرباء» تكشف 4 خطوات للاستخدام الأمثل لمكيف الهواء

أكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن ترشيد الطاقة في مفاده الحقيقي يتمثل في الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، إذ هو عبارة عن مجموعة من الإجراءات أو التقنيات التى تؤدى إلى خفض استهلاك الطاقة دون المساس براحة الأفراد أو إنتاجيتهم، واستخدام الطاقة عند الحاجة الحقيقية لها.وأوضحت القابضة لكهرباء مصر، عبر موقعها الرسمي، أن تطبيق هذا المفهوم المتعلق بترشيد الطاقة دون المساس براحة الأفراد يتمثل في إرشادات استخدام مكيف الهواء، سواء في فصلي الصيف أو الشتاء.ولفتت الشركة القابضة لكهرباء مصر إلى أن هذه الإرشادات تتضمن عدة خطوات منها:1- الاستفادة بالتهوية الطبيعية قدر الإمكان صيفًا أو استخدام أشعة الشمس في التدفئة نهارًا.2- الاستخدام الأمثل لأجهزة التكييف بضبط حرارة الهواء المكيف عند 25 درجة مئوية (الدرجة المُثلى لمعيشة الإنسان).3- أغلق المكيف قبل مغادرة المكان.4- قلل تسريب هواء المكيف إلى خارج الغرف.5- تأكد من نظافة فلتر المكيف.