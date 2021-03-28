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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

رابط تحديث بيانات العاملين بالأزهر

الأحد 28/مارس/2021 - 04:29 م
جريدة الدستور
نعمات مدحت
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تصدر رابط تحديث بيانات العاملين بالأزهر، محركات البحث خلال هذه الفترة، بعد أن وجهت الإدارة العامة للشؤون الوظيفية بالمجلس الأعلى للأزهر جميع المعلمين العاملين إلى تحديث بياناتهم الشخصية، وذلك من خلال الموقع المخصص لذلك عبر الإنترنت، تسهيلا عليهم من عدم الذهاب للمقار، حيث بدأت عملية تحديث البيانات منذ السادس عشر من نوفمبر الماضي، في إطار الحفاظ على مستحقات المعلمين بالأزهر الشريف وحقوقهم الوظيفية.

وتهدف هذه الخطوة إلى معرفة المعاهد والأماكن التي بها عجز عمالة وتزويدها بها، أو الأماكن التي بها عمالة زائدة وتوزيعها على الأماكن التي بها عجز، حيث ترددت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن هناك عجز كبير في المعلمين لدى معاهد الأزهر بالنجوع والقرى، كما أنها تفتقد التخصص، إضافة إلى أن هناك معاهد يقوم بالتدريس بها معلمين بأكثر من تخصص نظرًا للعجز الذي تعاني منه.

لذا قام قطاع المعاهد بتلك الخطوة، ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل قام مركز المعلومات، برصد للمعاهد في المناطق والمحافظات على مستوى الجمهورية، والمعاهد التي تم غلقها، إضافة إلى المعاهد التي قلت بها نسبة الطلاب.

رابط تحديث بيانات العاملين الأزهر 

يستطيع العاملين في الأزهر تحديث بياناتهم من خلال الدخول على الرابط التالي https: www. azhar. eg EmpInfoUpdate،  ثم اختيار خدمة تحديث البيانات من القائمة الرئيسية.

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والخطوة التي تليها، الضغط على وظيفة الراغب في تحديث البيانات ( معلم، معلم مساعد، مدير معهد، وخلافه من الأيقونات الموجودة على البوابة، ثم يقوم المواطن بكتابة البيانات المطلوب تحديثها وفقا لأخر تعديل تمت سواء من واقع بطاقة الرقم القومي أو المسمى الوظيفي، والتي تتضمن: كتابة اسم المعهد والمنطقة التعليمية المقيد بها الراغب في تحديث بياناته، ثم الضغط على كلمة حفظ البيانات المحدثة.

البيانات المطلوب تحديثها من العاملين بالأزهر

حدد قطاع المعاهد الأزهرية، البيانات المراد تحديثها من العاملين بالأزهر وهي: رقم السجل، الاسم رباعي الراغب في تحديث بياناته، الرقم القومي المكون من 14 رقمًا للراغب في تحديث البيانات، الوظيفة الحالية وفقا للملف الوظيفي، الوظيفة الإشرافية إن وجدت، المنطقة التعليمية التابع لها المعهد المقيد به، اسم المعهد الأزهري المقيد به صاحب البيانات المحدثة، نوع المعهد سواء نموذجي، عادي، بحوث، دراسات، نوع الطالب الذي يدرس لهم بنين، بنات، بين وبنات)، إضافة إلى آخر مؤهل دراسي حصل عليه.

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