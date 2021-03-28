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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الأدعية المستجابة| أدعية ليلة النصف من شعبان 2021

الأحد 28/مارس/2021 - 01:27 م
ليلة النصف من شعبان
ليلة النصف من شعبان
نعمات مدحت
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تصدرت أدعية ليلة النصف من شعبان 2021 المستجابة، مؤشرات البحث خلال الساعات الحالية، وذلك لأن اليوم الأحد، هو منتصف شهر شعبان المبارك، لذا يرغب الكثير من المواطنين في معرفة الأدعية التي يقبلها الله بالاستجابة، حيث يريد الكثير التقرب إلى الله بالدعاء في المناسبات الدينية العظيمة التي اختصها الله بالفضل والمنة، والتي يستحب فيها الدعاء.

أدعية ليلة النصف من شعبان 2021

يمكن للمسلم الدعاء بما شاء في ليلة النصف من شعبان، الليلة التي يكثر فيها الصلاة على النبي، والصوم، والذكر وقراءة القرآن الكريم، حيث خص الله الليلة بعظيم الفضل، وهناك دعاء خصصه النبي في هذه الليلة وهو الدعاء التالي: «اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْهِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، يَا ذَا الطَّوْلِ وَالإِنْعَامِ. لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ظَهْرَ اللَّاجِئينَ، وَجَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ، وَأَمَانَ الْخَائِفِينَ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ مَحْرُومًا أَوْ مَطْرُودًا أَوْ مُقَتَّرًا عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ، فَامْحُ اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِي وَحِرْمَانِي وَطَرْدِي وَإِقْتَارَ رِزْقِي، وَأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيدًا مَرْزُوقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ، فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ فِي كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ: ﴿ يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴾، إِلَهِي بِالتَّجَلِّي الْأَعْظَمِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ الْمُكَرَّمِ، الَّتِي يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وَيُبْرَمُ، أَنْ تَكْشِفَ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا نَعْلَمُ وَمَا لَا نَعْلَمُ وَمَا أَنْتَ بِهِ أَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ. وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ".

وأكد النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله يغفر الذنوب جميعًا للمسلمين في ليلة النصف من شعبان إلا المتشاحنين، أى المتخاصمين، والذي قطع الرحم.

كما يمكن للمسلم أن يدعو الله بـ"اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني"، و"اللهم أجرنا من النار"، وبـ" اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك".

فضل ليلة النصف من شعبان

تم فيها تحويل القبلة من البيت المقدس إلى البيت الحرام بعد أن صلى الصحابة 16 شهرًا، وبين النبي فضلها في أكثر من حديث، حيث روي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا؛ فَإِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ؟ أَلا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ؟ أَلا كَذَا أَلا كَذَا؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ». ونزول الله تعالى كناية عن نزول رحمته أو بعض ملائكته؛ لتعاليه تبارك وتعالى عن الجهة، والمكان، والجسم، والزمان.

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