نادية الجندي: مقومات نجمة الشباك ترتبط بالأعمال الكثيرة والخبرات (فيديو)

قالت الفنانة نادية الجندي إنها لم تحصل على لقب نجمة الجماهير من فراغ بل قدمت مجهودا كبيرا، وحصلت على خبرات عديدة لكي تصبح نجمة شباك.وأشارت نادية الجندي إلى أن نجمات الجيل الحالي منهم المتميز، لكن لم يحصلوا على لقب نجمة شباك لأن القدرات مختلفة؛ مضيفة: «مقومات نجمة الشباك ترتبط بالأعمال الكثيرة والخبرات لذلك أصبحت نجمة الجماهير».وأقيم صباح اليوم الأحد مؤتمرا صحفيا لنجمة الجماهير نادية الجندي، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بحضور سيد فؤاد رئيس المهرجان، والنجم محمود حميدة، والمخرج مجدي أحمد علي، وأدار الندوة الكاتب الصحفي جمال عبدالناصر.