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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة «خلية أحرار الشام» لـ11 أبريل

الأحد 28/مارس/2021 - 03:21 م
جريدة الدستور
عادل عبد العال
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قررت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد كامل، رئيس محكمة الجنايات، اليوم الأحد، تأجيل ثالث جلسات محاكمة 8 متهمين في القضية رقم 142 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ العجوزة، المقيدة برقم 386 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية أحرار الشام" لجلسة 11 أبريل للمرافعة وفض الأحراز.

وتبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم هشام أحمد عبدالرحمن، عامل، ومكنى "أبوآسيا المصري"، عبدالرحمن عبدالعليم سعيد، محاسب، محمد عبدالفتاح أحمد، مالك حانوت ومكنى "أبوحذيفة"، سيف سلامة محمد، عامل، أحمد ربيع رشاد، طالب، رمضان السيد شعبان، كهربائي، رمضان السيد صالح، طالب، فاطمة السيد السيد، ربة منزل.

وكشف أمر الإحالة عن أنهم في غضون الفترة من 2016 وحتى 17- 6- 2017 داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، وحال كون المتهم الخامس طفلا لم يبلغ الثامنة عشرة ميلاديا وقت ارتكاب الجريمة تولى المتهم الأول قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن تولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة "أحرار الشام"، التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.

وأشار أمر الإحالة إلى قيام المتهم الأول بالترويج بطريق غير مباشر لارتكاب جريمة إرهابية بالقول بأن روج لأفكار ومعتقدات جماعة "أحرار الشام" الإرهابية، الداعية لاستخدام العنف، لدعوة مخالطيه لارتكاب جريمة الانضمام إليها، فانضم إليها المتهمون من الثاني حتى الأخير.

ولفت أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الثاني حتى الأخير انضموا لجماعة إرهابية، بأن انضموا للجماعة السابق ذكرها، كما أن المتهمة الثامنة موّلت جماعة إرهابية بأن مدت للجماعة الإرهابية أموالا بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، كما حرضت على ارتكاب جريمة إرهابية بأن حرضت المتهم الخامس على ارتكاب جريمة الالتحاق بجماعة مسلحة يقع مقرها خارج مصر وتتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها.

واختتم أمر الإحالة بأن المتهمين جميعا اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، بأن اتفقوا على ارتكاب جريمة الالتحاق بجماعة «أحرار الشام» الإرهابية، التي يقع مقرها بدولة سوريا وتتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها، وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته.

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