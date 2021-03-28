نضال الشافعى يحكي قصة طريفة مع الزعيم عاجل إمام

روى الفنان نضال الشافعي كواليس أول تعاون جمعه بالزعيم عادل إمام، وذلك خلال استضافته في جريدة الدستور.وتحدث الشافعي عن موقف كوميدي جمعه بالزعيم حيث قال: "أرى أن عادل إمام هو زعيم جمهورية الضحك، فكان حلم بالنسبة لي أن أسلم عليه، وكان الوقوف أمامه حلم لم أكن أستطيع أن أحلمه".وتابع: "أتذكر أنه رشحني للاشتراك في فيلم "بوبوس" وكان لدي في المشهد ثلاث جمل فقط، وقمت بالتحضير لهم لأسبوعين كاملين ووضعت أكثر من إيفيه لهذا المشهد، وبالفعل تحدثنا قبل التصوير حول هذه الجمل ووجدته يضحك كثيرًا عليهم وهنا شعرت بحالة سعادة كبيرة وخرج المشهد على هذا الشكل، وبعدها رشحني لشخصية "عبدالجليل" في مسلسل "فرقة ناجي عطالله".وفي سياق آخر أكد الشافعي أن فيلم الديلر حقق له حالة نجاح كبيرة لكن الجمهور اعتبره ليس مصري بسبب طريقة تمثيله وكذلك ملامحه، مشيرا إلى أن الجميع اعتبره سوري أو أردني إلا أنه مصري ولا ينتمي لأي أصول لدولة أخرى.