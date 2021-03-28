وكيل «خطة النواب» يطالب بسحب سلطة التفتيش على القطارات من وزير النقل

شدد النائب مصطفى سالم، عضو مجلس النواب عن دائرة طهطا بمحافظة سوهاج، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، على ضرورة فصل الرقابة والتفتيش على جودة الخدمة وإجراءات السلامة الخاصة بالسكك الحديدية عن سلطة وزير النقل، واستحداث هيئة لتولي الأمر، شرط أن تكون شديدة الاحترافية طبقًا للمعاير الدولية للرقابة والتفتيش على هذا المرفق الحيوي، وتقدم تقارير شهرية للجنة المواصلات بمجلس النواب.جاء ذلك في بيان عاجل ألقاه سالم على الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الأن لبحث حادث قطاري سوهاج الذي وقع أول أمس بمركز طهطا محافظة سوهاج.وأضاف عضو دائرة طهطا في بيانه قائلا: "أنا اليوم أتحدث كنائب من أبناء الصعيد الحزين، وقد جئت محملًا بصرخات كل من فقد عزيزًا لديه وآلام كل من يرقد مصابًا بلا ذنب غير أنه وثق في مرفق السكك الحديد".وتابع متسائلا قي استنكار: "نريد أن نعرف بعد كل هذا الدعم السياسي والمادي لوزارة المواصلات، ما هو المطلوب حتى نوقف نزيف دماء أهلنا وأبناءنا على قضبان السكك الحديدية؟".