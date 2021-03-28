هدد فتاة بصور عارية لرفضها علاقة جنسية.. والنيابة تحيله للجنايات

أحالت النيابة العامة شابًا للمحاكمة أمام محكمة الجنايات لاتهامه بابتزاز فتاة وتهديدها بإرسال صور عارية لها إلى أهلها وذلك لإجبارها على إقامة علاقة جنسية معه.وجاء في قرار الإحالة أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تمَّ فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة «عمر. أ» (25 سنة- عامل - السلام أول) لأنه في يوم 7 يوليو 2020 بدائرة قسم شرطة السلام أول بمحافظة القاهرة تعدّى على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها الطفلة «ر. أ» بأن نقل بهاتفه الجوال صورها التي التقطتها في مكان خاص.وأضاف قرار الإحالة أنَّ المتهم هدد المجني عليها الطفلة بإفشاء الصور موضوع الاتهام السابق والتي تحصل عليها بطريق النقل إلى أهلها لحملها على ممارسة علاقة جنسية معه.أقوال المجني عليهاوجاء في أقوال «ر. أ» (14 سنة- طالبة) أمام النيابة العامة خلال التحقيقات: «اللي حصل إن أنا اتعرّفت على شاب اسمه (عمر. أ) وهو ساكن عندنا في نفس المنطقة وعنده محل سوبر ماركت وهو قالي إنّ هو معجب بيّا وعايز يخطبني من والدي وطلب مني إننا نتكلم أنا وهو على التليفون ونتعرف أكتر على بعض وخلال الفترة دي حصل بینا کلام ورسايل علیالتليفون وطلب مني إني أصور نفسي بملابس داخلية وعريانة عشان عايز يشوف جسمي وأنا وافقت عشان كنت واثقة فيه ومعرفش أنه بيحاول يخدعني وفعلا صوّرت نفسي كذا صورة وبعتهاله، ولكني فوجئت بعد كدة أنه عايزني أروحله البيت وبيلمحلي إننا نعمل علاقة جنسية فأنا رفضت ولما رفضت راح مهددني بالصورة وهددني إنه هايفضحني لو أنا مروحتلوش البيت وسمعت كلامه فأنا بلغت أمي ورحنا».وأضافت: «أنا اتعرفت عليه من حوالي 4 شهور وعلاقتنا استمرت الفترة اللي فاتت من خلال التليفون والرسائل وأنا وهو ساكنين في منطقة واحدة وهو فاتح سوبر ماركت في المنطقة وأنا كنت بتردد عليه عشان أشتري حاجات وطلبات البيت».وتابعت: «بعت صورة لخالتي على تليفونها علشان يثبتلي إنه هو يقدر ينفذ كلامه لو أنا مسمعتش كلامه والصورة وأنا عريانة خالص بس خالتي مسحت الصورة من عندها عشان خافت حد يشوفها».وأوضحت: «هو كان بيحاول يضغط عليّا عشان أروح عنده البيت لوحدنا ويعمل معايا علاقة جنسية».