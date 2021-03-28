أحمد عز يفرض السرية على لوكيشن «الجريمة»

يكثف الفنان أحمد عز من تصوير مشاهده بفيلمه الجديد "الجريمة" المقرر عرضه خلال موسم عيد الأضحى القادم، بين عدة مواقع تصوير بمدينة الغردقة وضواحيها بمحافظة البحر الأحمر حيث يستمر هناك حتى الأربعاء القادم أو نهاية الأسبوع.واستعانت الشركة المنتجة للفيلم ببعض أهالي المنطقة للمساعدة في تصوير الفيلم الجديد وفرض مزيد من النظام على مواقع التصوير وشكل الفنانين خاصة أن العمل ينتمي إلى حقبة قديمة ويريد المخرج شريف عرفة الحفاظ على لوك أحمد عز ومنة شلبي بشكل خاص حيث يمثلان مفاجأة للجمهور.وعقب الانتهاء من تصوير مشاهد الغردقة يعود عز للقاهرة حيث يكمل مشاهد معدودة من مسلسله الجديد "هجمة مرتدة" للعرض خلال رمضان القادم فضل تأجيلها بعد انتهاء باقي مشاهد المسلسل بالكامل.