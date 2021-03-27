«واحد من الناس» يحتفل بليلة النصف من شعبان على شاشة الحياة الليلة

في احتفالية دينية، يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي في العاشرة، مساء اليوم السبت، ببرنامج "واحد من الناس" على الحياة فضيلة الشيخ رمضان عبد الرزاق، ويحكي عن منزلة وفضل هذة الليلة المباركة والعبادات المستحبة فيها وأفضل الأدعية المستجابة.كما يوضح كيف ترفع الأعمال فيها، ولماذا سميت ليلة الغفران وليلة الإجابة؟ كما يستضيف الليثي المنشد محمد السوهاجي، ويشدو يأجمل الابتهالات الدينية، كما يلتقي الليثي بفريقين من أصحاب الحناجر الذهبية، يتنافسان في قراءة وتلاوة القرآن الكريم في تحد هو الأول من نوعه على الشاشة.يذاع برنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء اليوم السبت على شاشات الحياة.