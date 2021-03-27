رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

أدعية وفضائل | صيام النصف من شعبان 1442

السبت 27/مارس/2021 - 04:11 م
صيام نصف شعبان
صيام نصف شعبان
طباعة
أدعية وفضائل صيام النصف من شعبان 1442، تصدر محركات البحث العالمي جوجل ونصات السوشيال ميديا المختلفة وذلك نظرا لفضائل تلك الشهر العظم والتي نوهت عنه دار الافتاء المصرية مؤخرا.

أدعية النصف من شعبان 1442

1 - اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْهِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، يَا ذَا الطَّوْلِ وَالإِنْعَامِ.
2 - لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ظَهْرَ اللَّاجِئينَ، وَجَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ، وَأَمَانَ الْخَائِفِينَ.
3 - اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ مَحْرُومًا أَوْ مَطْرُودًا أَوْ مُقَتَّرًا عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ، فَامْحُ اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِي وَحِرْمَانِي وَطَرْدِي وَإِقْتَارَ رِزْقِي، وَأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيدًا مَرْزُوقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ، فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ فِي كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ النبي سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم: ﴿يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾، إِلهِي بِالتَّجَلِّي الْأَعْظَمِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ الْمُكَرَّمِ، الَّتِي يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وَيُبْرَمُ، أَنْ تَكْشِفَ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا نَعْلَمُ وَمَا لَا نَعْلَمُ وَمَا أَنْتَ بِهِ أَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ ،،، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ”

فضل صيام النصف من شعبان 1442

وأكدت دار الافتاء انه يجب على المسلمين استغلال هذا اليوم وتخصيصه للدعاء في ليلة النصف من شعبان وأنه أمر طيب وحسن لان ذكر الله فى تلك الليلة والثناء علية من أفضل الأعمال التي يمكن أن يقوم بها المسلمين لعموم، وتعد ليلة النصف من شهر شعبان أحد أهم الليالي التي تحمل الخير والرزق والبركة للأمة الاسلامية بشكل عام، حيث أن أفضل ما يقوم به المرء في هذا التوقيت من اليوم هو الصيام والصلاة وكذلك الدعاء وقراءة القرآن الكريم.

أسماء مسلسلات رمضان 2021 وقنوات العرض

قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "الدعاء هو العبادة"، ثم قرأ (وقال ربكم ادعونى استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنم داخرين" رواه الترمذي، ونوضح من خلال الحديث التي تم ذكره ان الله عز وجل فى تلك الليلة والثناء عليه من افضل الاعمال التى يمكن ان يقوم بها المسلمين في العموم، كما ان شهر شعبان يرفع فيها اعمل المسلمين بالخواتيم ايضا فحافظ على صيام شهر شعبان المعظم وذكر الله فيه كما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال وهو يطوف بالبيت: "اللهم إن كنت كتبت علي شقاوة أو ذنبًا فامحه فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب فاجعله سعادة ومغفرة".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ربيع: الرئيس السيسي يتابع جهود تعويم السفينة الجانحة على مدار الساعة

انهيار عقار سكنى مكون من 10 طوابق بمنطقة الحرفيين (صور)

ارتفاع ضحايا انهيار عقار جسر السويس لـ8 متوفين

لماذا غاب كامل الوزير عن مؤتمر «الحكومة» حول حادث القطار؟


الصور

image description

حملات نظافة مكثفة بأحياء ومراكز أسيوط

image description

محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذى لمشاريع مبادرة «حياة كريمة»

image description

حملات نظافة وتجميل بمراكز وأحياء أسيوط

image description

محافظ أسيوط ومدير الأبنية التعليمية يستعرضان مشروعات «حياة كريمة»

image description

مركز إعلام منفلوط يرفع شعار «لا للتعصب» فى حملته الإعلامية بأسيوط

الأكثر قراءة

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج اليوم»

العثور على أسرة كاملة أحياء تحت أنقاض عقار جسر السويس المنهار

انهيار عقار سكنى مكون من 10 طوابق بمنطقة الحرفيين (صور)

مصدر أمنى: ثلاجة حفظ طعام سبب انهيار عقار جسر السويس

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2021

ماليزيا: ندرس رفع القيود عن السفر الداخلي وصلاة عید الفطر بالمساجد

إندونيسيا: بركان جبل «ميرابى» يثور مجددًا

تعويض التراكم في العملية التعليمية بسبب كورونا يحتاج 1.5مليار يورو في ألمانيا

أيام زمان

«ليندا فريدريك».. الفنانة البريطانية التى أحبها عبدالحليم حافظ

مصور العندليب: الصورة الوحيدة التى لم تنشر لعبدالحليم حافظ كانت تسئ إليه

اعترافات أنيس منصور عن الكتابة وهوس العطر

حب من طرف واحد.. خفايا علاقة موسيقار الأجيال وليلى مراد

مقالات الرأي
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
د.كريمة الحفناوى
الاحتفال بالمرأة المصرية فى قصر ثقافة المطرية
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «1-2»
المزيد

الثقافة

إقبال جماهيرى على معرض الإسكندرية للكتاب (صور)

مشوار حياة بديع خيري في احتفالية بالهناجر.. الأحد

طارق المنهالى: خشبة المسرح الغنائى مهجورة بسبب كورونا

انطلاق ثاني جلسات برنامج «القاهرة.. الأمل يبدأ».. الثلاثاء