أدعية وفضائل | صيام النصف من شعبان 1442

أدعية النصف من شعبان 1442

1 - اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْهِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، يَا ذَا الطَّوْلِ وَالإِنْعَامِ.

2 - لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ظَهْرَ اللَّاجِئينَ، وَجَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ، وَأَمَانَ الْخَائِفِينَ.

3 - اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ مَحْرُومًا أَوْ مَطْرُودًا أَوْ مُقَتَّرًا عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ، فَامْحُ اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِي وَحِرْمَانِي وَطَرْدِي وَإِقْتَارَ رِزْقِي، وَأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيدًا مَرْزُوقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ، فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ فِي كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ النبي سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم: ﴿يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾، إِلهِي بِالتَّجَلِّي الْأَعْظَمِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ الْمُكَرَّمِ، الَّتِي يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وَيُبْرَمُ، أَنْ تَكْشِفَ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا نَعْلَمُ وَمَا لَا نَعْلَمُ وَمَا أَنْتَ بِهِ أَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ ،،، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ”



فضل صيام النصف من شعبان 1442

وأكدت دار الافتاء انه يجب على المسلمين استغلال هذا اليوم وتخصيصه للدعاء في ليلة النصف من شعبان وأنه أمر طيب وحسن لان ذكر الله فى تلك الليلة والثناء علية من أفضل الأعمال التي يمكن أن يقوم بها المسلمين لعموم، وتعد ليلة النصف من شهر شعبان أحد أهم الليالي التي تحمل الخير والرزق والبركة للأمة الاسلامية بشكل عام، حيث أن أفضل ما يقوم به المرء في هذا التوقيت من اليوم هو الصيام والصلاة وكذلك الدعاء وقراءة القرآن الكريم.





أسماء مسلسلات رمضان 2021 وقنوات العرض قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "الدعاء هو العبادة"، ثم قرأ (وقال ربكم ادعونى استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنم داخرين" رواه الترمذي، ونوضح من خلال الحديث التي تم ذكره ان الله عز وجل فى تلك الليلة والثناء عليه من افضل الاعمال التى يمكن ان يقوم بها المسلمين في العموم، كما ان شهر شعبان يرفع فيها اعمل المسلمين بالخواتيم ايضا فحافظ على صيام شهر شعبان المعظم وذكر الله فيه كما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال وهو يطوف بالبيت: "اللهم إن كنت كتبت علي شقاوة أو ذنبًا فامحه فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب فاجعله سعادة ومغفرة". قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "الدعاء هو العبادة"، ثم قرأ (وقال ربكم ادعونى استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنم داخرين" رواه الترمذي، ونوضح من خلال الحديث التي تم ذكره ان الله عز وجل فى تلك الليلة والثناء عليه من افضل الاعمال التى يمكن ان يقوم بها المسلمين في العموم، كما ان شهر شعبان يرفع فيها اعمل المسلمين بالخواتيم ايضا فحافظ على صيام شهر شعبان المعظم وذكر الله فيه كما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال وهو يطوف بالبيت: "اللهم إن كنت كتبت علي شقاوة أو ذنبًا فامحه فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب فاجعله سعادة ومغفرة".

أدعية وفضائل صيام النصف من شعبان 1442، تصدر محركات البحث العالمي جوجل ونصات السوشيال ميديا المختلفة وذلك نظرا لفضائل تلك الشهر العظم والتي نوهت عنه دار الافتاء المصرية مؤخرا.