«التموين»: زيادة الأرصدة الاحتياطية من السلع استعدادا لشهر رمضان

قال المهندس عبد المنعم خليل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية والدراسات، إن هناك وفرة في السلع الأساسية والاستراتيجية، حيث قامت الوزارة بتأمين احتياجاتها من السلع كارصدة احتياطية لتكفي سلعة السكر بواقع 10 أشهر ونصف، وأرصدة الأرز الاحتياطية تكفي 8 أشهر ونصف، والشاي يكفي سنة، والزيت الخام 18 شهرا.وأضاف خليل، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه بمناسبة استقبال شهر رمضان المبارك، تم زيادة الأرصدة من السكر والأرز والمكرونة لتصل بواقع 16 ألف طن زيادة عن المعدلات الشهرية، لتستوعب كافة الاحتياجات المحلية، مشيرا إلى أن أرصدة اللحوم تكفي حتى نهاية العام المقبل.