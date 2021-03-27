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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البورصة المصرية تخسر 15.2 مليار جنيه في أسبوع

السبت 27/مارس/2021 - 11:31 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
وكالات
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خسرت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 15.2 مليار جنيه، ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 651.6 مليار جنيه.

وتراجع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.44%، ليبلغ مستوى 10870 نقطة، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 11.34% مسجلًا 1842 نقطة، وفقد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 8.48%، لينهي التعاملات عند مستوى 2788 نقطة.

وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى ارتفاع قيم التداول لتبلغ 15.9 مليار جنيه من خلال تداول 2.5 مليار ورقة منفذة على 193 ألف عملية.

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