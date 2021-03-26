1511 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 16 وفاة و1511 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1625 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأضافت الكيلة، في التقرير اليومى حول الحال الوبائية فى الأراضى الفلسطينية، أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة في الضفة الغربية، وحالتي وفاة في قطاع غزة.وأوضحت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.وأشارت الكيلة إلى وجود 205 مرضى في غرف العناية المكثفة، بينهم 69 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 690 مريضا.