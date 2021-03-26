الصين: توزيع 91.36 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الخميس

قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الجمعة إن الصين أعطت 91.35 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 لمواطنيها حتى أمس الخميس 25 مارس، ارتفاعا من حوالي 85.86 مليون بحلول الأربعاء.وأظهرت حسابات لرويترز تستند إلى بيانات رسمية زيادة تقارب 5.5 مليون جرعة أعطيت يوم الخميس، في قفزة كبيرة عن المتوسط اليومي البالغ 2.6 مليون جرعة خلال الفترة من 21 إلى 23 مارس.