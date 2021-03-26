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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تحذر من تزايد خطر الموجة الثالثة من كورونا

الجمعة 26/مارس/2021 - 01:14 م
جريدة الدستور
وكالات
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حذر معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض من تزايد خطر الموجة الثالثة من جائحة كورونا، موصيا بعدم السفر خلال عطلة عيد القيامة.

وقال رئيس المعهد، لوتار فيلر، اليوم الجمعة في برلين: "هناك إشارات واضحة جدا على أن هذه الموجة يمكن أن تكون أسوأ من أول موجتين.. علينا أن نكون مستعدين لأن المزيد من الناس سيصابون بمضاعفات خطيرة من المرض مجددا، وأن العبء سيزيد بشدة على المستشفيات، وأن العديد من الناس سيموتون أيضا".

وذكر فيلر أن التطعيم وحده لا يمكن أن يوقف هذا التطور، موصيا بقصر الاختلاط في عيد القيامة على أفراد الأسرة المقربين، أو الالتقاء في الخارج بكمامات، وقال: "إذا أمكن يرجى عدم السفر، سواء داخل ألمانيا أو في الخارج".

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