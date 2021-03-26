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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ماليزيا تدرس فرض ضرائب جديدة عند انتعاش الاقتصاد

الجمعة 26/مارس/2021 - 01:13 م
جريدة الدستور
وكالات
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صرح وزير المالية الماليزي اليوم الجمعة بأن الحكومة سوف تولي مزيدا من الاهتمام للقطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا من جائحة كورونا، مثل السياحة وتجارة التجزئة، وسوف تنتظر انتعاش الاقتصاد مجددا قبل النظر في فرض ضرائب جديدة.

وقال وزير الاقتصاد تنجكو ظفرول عبد العزيز في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج إن الوزارة تدرس احتمال فرض ضريبة استهلاك، مضيفا: "ولكننا قررنا أن هذا التوقيت ليس مناسبا لطرح أي شكل جديد من الضرائب".

واستطرد قائلا: "بعد تعافي الاقتصاد، سوف ينبغي علينا توسيع قاعدة عائداتنا".

وأشار إلى أن الحكومة تحافظ على توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد بنسبة تتراوح بين 6.5 و7.5 بالمئة خلال العام الجاري بعد انكماشه بنسبة 5.6 بالمئة العام الماضي.

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