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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

جامعة تدفع مليار دولار لتسوية دعاوى اعتداء جنسي

الجمعة 26/مارس/2021 - 10:21 ص
جريدة الدستور
وكالات
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وافقت جامعة جنوب كاليفورنيا الأمريكية على دفع أكثر من 1ر1 مليار دولار لمرضى سابقين لطبيب أمراض النساء بالجامعة جورج تيندال، وذلك في أكبر عملية تعويض عن اعتداءات جنسية في تاريخ التعليم العالي بالولايات المتحدة.

وتم الكشف عن المبلغ الضخم أمس الخميس أمام المحكمة العالي بلوس أنجلوس، حيث أخطر محامو مجموعة أخيرة من 710 نساء تقاضين الجامعة، بتسوية المطالب المتعلقة بالتعويض عن الأضرار، مقابل 852 مليون دولار.

كانت الجامعة وافقت في وقت سابق على دفع 215 مليون دولار تعويضات لخريجين آخرين وطلاب لتسوية دعوى جماعية اتحادية في عام 2018 وتمكنت الجامعة من تسوية دعاوى تتعلق بالتعويض عن الأضرار في حوالي 50 قضية أخرى، بمبلغ لم يتم الكشف عنه.

وتم توجيه الاتهام لطبيب النساء الوحيد المتفرغ، الذي عمل بعيادة الصحة الطلابية في الجامعة خلال الفترة من عام 1989 وحتى عام 2016، بالاعتداء على جيل من نساء جامعة جنوب كاليفورنيا.

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