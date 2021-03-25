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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم يعلق على عودة الامتحان الورقى لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية

الخميس 25/مارس/2021 - 07:14 م
طارق شوقي
طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تعليق أحد أولياء الأمور، بشأن الامتحانات الإلكترونية أنه سبق وألغت الكويت هذا النظام بعد فشله.

وعقب الوزير على جروب أولياء "أمور مصر الآباء" بتطبيق "واتساب"، قائلًا: "نحن لم نلغي أي نظام يا افندم!".

وأضاف الوزير، أن الثانوية العامة إلكترونية على التابلت وكل المرحلة الثانوية، وتابع نحن نتعامل مع جائحة كورونا ومع مشاكل غش جماعي وفترة زمنية قصيرة جدا تمتحن فيها ١٨ مليون طالب وليس فقط أولى وثانية ثانوي.

واستكمل أرجو أن تتذكروا أن دولا كبرى أغلقت تعليمها وأننا نجاهد لاستكمال العام لـ٢٣ مليون طالب في التعليم العام والفني رغم الجائحة.

وأضاف شوقي، أن تطوير التعليم الثانوي يتمحور حول طريقة بناء الأسئلة وطريقة التصحيح والتقييم ولا علاقة لهذا بما إذا كان الامتحان على ورقة أو على شاشة جهاز إلكتروني.

واختتم كلامه، قائلًا: هذه امتحانات شهر في سنة نقل والمهم هو أن يذاكر الطلاب المفاهيم ومخرجات التعلم ولا ينشغلوا بدرجات وإنما يستفيدوا من معرفة مستواهم بالمقارنة بأقرانهم، وأن مصر أتمت اكثر من ٤٨ مليون امتحان إلكتروني منذ مارس ٢٠١٩ حتى مارس ٢٠٢١، إذا المقارنة مع الكويت لا تجوز ونحن نبني بنية تقييم إلكتروني هي الأكبر في العالم.

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