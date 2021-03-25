«الدستور» تكشف تفاصيل عودة صلاة التراويح للسيدات في المساجد

أعلنت وزارة الأوقاف، قبل أسابيع عن السماح بإقامة صلاة التراويح في المساجد الكبرى التي تقام فيها صلاة الجمعة، وفقا لعدد من الضوابط في ظل أزمة كورونا، لحماية ضيوف الرحمن، مشددة على مراعاة جميع الضوابط القائمة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وتكثيف عمليات النظافة والتعقيم المستمرين.وقالت وزارة الأوقاف، إن صلاة التراويح تُقام مع الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية ومراعاة مسافات التباعد، بالإضافة إلى إقامة صلاة القيام في رمضان في المساجد أيضا وذلك للصلاة فقط.أما عن هل سيتم السماح بصلاة التراويح للسيدات في المساجد، كشف مصدر مطلع بوزارة الأوقاف لـ"الدستور" عن آلية السماح للمساجد باستقبال السيدات للصلاة، وهو وجوب وجود واعظة أو محفظة للإشراف على مصلى السيدات، وتنظيم الصلاة ومراعاة التباعد الاجتماعي وتنفيذ الضوابط والتعليمات التي وضعتها الوزارة.وأوضح المصدر أن المسجد التي يتمكن من توفير واعظة أو محفظة لتنفيذ ضوابط وتعليمات لجنة أزمة كورونا للحد من انتشار الفيروس سيتم السماح له بإقامة الصلاة، لافتا إلى أن هناك ثلاثة مساجد متاح فيهم الصلاة للسيدات حتى الآن وهم السيدة زينب والشربتلي بالتجمع والمسجد الأحمدي بطنطا، لتوافر عدد من الواعظات للإشراف على عملية تنظيم الصلاة.وحددت الأوقاف الضوابط الآتية وهي، الاستمرار في عدم السماح بفتح الأضرحة أو دورات المياه أو دور المناسبات ومراعاة الضوابط القائمة والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتكثيف عمليات النظافة والتعقيم المستمرين.وأكدت الوزارة أنه لا حرج على الإطلاق على من صلى التراويح في بيته، بل أن ذلك يستحب في الظروف التي نحن فيها، للإسهام في تحقيق التباعد وتخفيف أوقات الاجتماع في مكان واحد.