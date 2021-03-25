تفاصيل نظام الدراسة والامتحانات بالفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية

تنتظم الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للمراحل الثلاثة الابتدائي والإعدادي والثانوي، حيث أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مناهج الفصل الدراسي الثاني يتم تدريسها وشرحها، عبر القنوات التعليمية والمنصات الالكترونية وداخل المدارس.وأوضح شوقي أن الحضور في المدارس سيكون آمن جدا، وسيكون حضور الطلاب في المدارس اختياري، وأنه تم رفع الغياب من جميع المدارس، بشرط توقيع ولي الأمر على قرار بعدم حضور الطلاب، والزامه بمتابعة القنوات التعليمية والمنصات لمتابعة مذاكرة دروس المنهج.وحدد الوزير، أيام حضور الطلاب للمراحل التعليمية من kg1 وحتى الصف الثالث الابتدائي، مدارس الفترة الواحدة 4 أيام في الأسبوع من الأحد وحتى الأربعاء، ومدارس الفترتين تحضر 3 أيام في الأسبوع السبت، الإثنين، والأربعاء، حيث يبلغ عدد طلاب تلك المرحلة 8150793 طالبا.أما أيام حضور الطلاب للمراحل التعليمية من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي، المدارس الفترة الواحدة تحضر يومين أسبوعيا السبت والخميس، والمدارس الفترتين تحضر 3 أيام في الأسبوع الأحد، الثلاثاء، والخميس.وعن حضور الطلاب للمراحل التعليمية من الصف الأول وحتى الثالث الإعدادي، يحضر طلاب الصف الأول الإعدادي يومين أسبوعيًا، هما السبت والثلاثاء، بينما يحضر طلاب الصف الثاني الإعدادي يومين أسبوعيًا، هما الأحد والأربعاء، ويحضر طلاب الصف الثالث الإعدادي يومين أسبوعيًا، هما الإثنين والخميس، ويبلغ عدد طلاب تلك المرحلة 6027116 طالبا.أيام حضور الطلاب للمراحل التعليمية من الصف الأول وحتى الثالث الثانوي، الحضور يومين أسبوعين، ويبلغ عدد طلاب تلك المرحلة 5206844 طالبا.عن عودة مجموعات التقوية بالمدارس، تم تخصيص جميع الفصول الدراسية للمجموعات وسيتم تعقيمها وتطهيرها، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، لحماية للطلاب من أي مكروه خلال تواجدهم داخل المدارس.وحسم وزير التربية والتعليم، مصير الامتحانات بالفصل الدراسي الثاني لطلاب سنوات النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي، فأصبح يتم تقيمهم من خلال عقد ثلاث امتحانات شهرية بالفصل الدراسي الثاني" مارس، أبريل، مايو".وحددت الوزارة المقررات الدراسية لكل شهر لطلاب صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي.وأكدت وزارة التربية والتعليم أن منهج شهر مارس الذي يتم الطلاب الامتحان فيه بالامتحان المجمع يعتبر منهج هذا الشهر قد انتهي، ولن يعاد مره أخرى بالامتحانات القادمة بشهور أبريل ومايو.طلاب الشهادة الإعداديةسوف يتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لطلاب الشهادة الإعدادية أوائل شهر يونيو بلجان مراقبة ومؤمنة، إضافة إلى تأمين الكنترولات، مع اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وأوضحت الوزارة، أيضا أنه من حق مدير المديرية التعليمية في كل محافظة، اتخاذ القرارات المناسبة التي بشأنها قبول حالات الاعتذارات القهرية لطلاب الشهادة الإعدادية سواء لطلاب المدارس الرسمية أو المدارس الدولية الذين تخلفوا أو لم يجتازوا الامتحانات التكميلية، على أن يتم عقد امتحان مجمع على مستوى المديرية لهؤلاء الطلاب كبديل قبل موعد امتحان الفصل الدراسي الثاني.وأوضحت الوزارة أن الأسئلة في امتحانات المواد الأساسية ستكون في منهج الفصل الدراسي الثاني بأكمله لأن الطالب يتم تقييمه بمجموع درجات 280 درجة.وأكدت الوزارة أنه لن يكون هناك أى تغيير فى مواصفات الورقة الامتحانية للطلاب وتعقد الاختبارات فى المدرسة لكل مادة على حدة وليس امتحانا مجمعا وفى مناهج الفصل الدراسي الثاني فقط، قائلة: "الطالب غير مطالب بما درسه في الترم الأول".موعد الامتحان التكميلي لطلاب الشهادة الإعداديةوعن موعد الامتحان التكميلي للطلاب الذين تعثروا في مادة أو أكثر في اختبار الفصل الدراسي الأول، قالت الوزارة: "تعقد في 11 و12 أبريل المقبل بامتحان منفصل لكل مادة، بواقع 15 سؤالا في اللغة العربية و10 أسئلة فى الرياضيات و10 في اللغة الإنجليزية و8 أسئلة فى العلوم و8 أسئلة فى الدراسات الاجتماعية"، مشددة على أن اجتياز الامتحان المكمل شرط لدخول امتحانات الترم الثانى.إلغاء الامتحان الالكتروني للأول والثاني الثانوي وتحويله لبابل شيتوقرر الدكتور طارق شوقي، إلغاء الامتحان الالكتروني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، على أن يعقد امتحانين مجمعين في نهاية شهر أبريل ونهاية شهر مايو بالمدرسة بلجان مؤمنة ومراقبة ويكون الامتحان ورقيًا (اختيار من متعدد في ورقة مجمعة للجدول المرفق) على أن تكون الإجابة بورقة منفصلة (بابل شيت).ويزود كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد امتحان بديلًا عن الكتاب المدرسي.وهو عكس ما سبق وأعلن عنه الوزير من كون امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونية عن طريق التابلت.أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم، على إلغاء فكرة الأوبن بوك بامتحانات صفوف النقل بالمرحلة الثانوية، أو استخدام الأجهزة الالكترونية في امتحانات الترم الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي.وشدد الوزير، أنه يمنع دخول الأجهزة الإلكترونية في اللجان المدرسية "لمنع ظاهرة الغش" باستخدام هذه الأدوات.وأوضح شوقي، أنه فيما يخص "الثانوية العامة"، سوف تسمح بدخول التابلت لأن امتحاناتها إلكترونية ولكن في بيئة تكنولوجية تمنع الدخول على الإنترنت.وأضاف الوزير، أنه لم نطبع كتب ورقية هذا العام وبالتالي "لا يملك كل الطلاب هذه الكتب" ولذلك هذا يتنافى مع تكافؤ الفرص في هذه الحالة.وشدد شوقي، أنه سوف توفر الوزارة المعلومات المرتبطة بالامتحان في ورقة خاصة لكل الطلاب يتم إعدادها من المركز القومي للامتحانات وأرجو أن نثق في قدرتنا على هذا بما يتناسب مع أسئلة الامتحان علما بأن هذا يتم تطبيقه على كل الطلاب.واختتم الوزير، قائلًا «من المهم جدا التقييم في جو من "تكافؤ الفرص" حتى يتبين كل طالب مستواه الحقيقي بالنسبة لزملائه ونحقق الهدف الحقيقي من الامتحانات».