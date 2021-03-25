وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يكرمان الأمهات المثاليات (صور)

كرمت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم عددًا من الأمهات المثاليات الفائزات بمسابقة الأم المثالية لعام 2021 والتي أجرتها مديرية التضامن الاجتماعي على مستوى مراكز المحافظة في احتفالية كبرى أقيمت بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة.وذلك في إطار توجه الدولة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية لإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وتعزيز القيم الإيجابية والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسر.حضر الاحتفالية الدكتور عاشور العامري رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار والعميد محمد وهيدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط والدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأنبا يوأنس أسقف أسيوط وساحل سليم والبداري وتوابعهم والشيخ سيد عبدالعزيز أمين بيت العائلة المصرية بأسيوط ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية ولفيف من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية ومسئولي الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي كافة الهيئات والمجالس والأمهات المثاليات وأسرهم.تضمنت الاحتفالية التي تمت وسط تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورنا من حيث التباعد وارتداء الكمامات وتطهير وتعقيم القاعة قبل الاحتفالية وخضوع جميع الحاضرين لقياس درجة الحرارة وكافة الإجراءات الوقائية حيث تم تكريم 6 أمهات مثاليات و8 متحررات من الأمية و5 من بيت العائلة المصرية وتم تقديم شهادات تقدير وبعض الهدايا الرمزية لهن وسط تواجد كبير من من أسرهن وأبنائهن.وفي كلمته عبر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن سعادته بزيارة الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي للمحافظة لحضور احتفالية تكريم الأمهات المثاليات بمناسبة عيد الأم مقدما الشكر لكل المشاركين في الاحتفالية وجميع الأمهات المثاليات باعتبارهن نموذجا مشرفًا لسيدات مصر العظيمات مؤكدًا أن اختيارهن نوع من التقدير الرمزي وعرفانًا بالجميل بما قدمنه لأسرهن وللمجتمع وضربن المثل للتضحية والعطاء وتدعيم الأسرة والحفاظ على كيانها باعتبارها العنصر الأساسي في تكوين المجتمعات.وأشار إلى جهود الدولة فى الاهتمام بالمرأة وتمكينها ووضع استراتيجية للنهوض بها لما لها من دور هام في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بالإضافة إلى نجاحها وتميزها في المناصب القيادية مثمنا حرص الدولة ووزارة التضامن الاجتماعي على تكريم نماذج من تضحيات الأمهات موجها التحية والتقدير لجميع الأمهات المثاليات اللاتي تحملن الصعاب من أجل أبنائهن ليصبحن مثل وقدوة في العطاء والوفاء وإعداد جيل صالح يقود مسيرة الوطن للأمام من أجل مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة كما أشاد بأمهات وزوجات وبنات الشهداء لما قدمنه من تضحيات وتحملن ألم فراق أولادهن شهداء الوطن.من جانبها؛ قدمت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي التهنئة للأمهات الفائزات ولكل الأمهات المصريات وأعربت عن سعادتها بالتواجد في هذه الاحتفالية مقدمة التهنئة للأمهات الفائزات سواء كانت أم ترعى أبنائها أو كانت أم شهيد أو كانت أم لشخص ذوي إعاقة أو أم بديلة مؤكدة حرص الوزارة على تكريم الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية حيث تحتفل مصر كلها بالمرأة المصرية التي رأت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي طفرة غير مسبوقة.وأوضحت أن احتفالية عيد الأم تعد تقليدًا مهمًا تحرص الوزارة على إقامته سنويًا والاستعداد له مبكرًا نظرًا لما يمثله من معاني التقدير والاحترام للمرأة والأم المصرية التي تعكس رموز التضحية والعطاء والنجاح لافتة إلى الوزارة تقدم كل الدعم لأمهات مصر في جميع المحافظات في ريفها وحضرها من خلال عدة برامج وتتوجه خلال الفترة المقبلة نحو التمكين الاقتصادي للسيدات واهتمام أكبر بذوي الإعاقة مشيرة إلى أنها تحلم بمصر بدون مؤسسات رعاية وأن الأسر البديلة تكفل أطفال كثيرة ويصبح لهؤلاء الأطفال أسر تحبهم وترعاهم.وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن مسابقة هذا العام تضمنت الأمهات التي لديها أحد المشروعات الصغيرة للتأكيد على أهمية التمكين الاقتصادي ويقصد بها الأم التي قامت بتربية أبنائها إلى جانب حصولها على أحد المشروعات الإنتاجية والتي ساهمت في رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة كما وجهت الوزيرة التحية لطبيبات مصر والممرضات لدورهن الكبير في مواجهة أزمة فيروس كورونا.وتم خلال الاحتفالية تكريم كل من سهام محمود محمد الأم المثالية الأولى وآمال سيد خميس الأم المثالية الثانية وبدرية دسوقي طلبة الأم المثالية الثالثة وايمان عبدالله رفاعي الأم المثالية البديلة ونادية محمد سيد الأم المثالية لابن من ذوي الهمم وعطيات على أحمد الأم المثالية الحاصلة على مشروع تمكين اقتصادي.. كما تم تكريم الأمهات المثاليات ببيت العائلة المصرية حيث تم تكريم كل من صباح أحمد محمد وجملات عبدالحميد مرسي ونرجس فؤاد بخيت وثناء محمود سيد فضلا عن الأب المثالي إبراهيم زكي شملول.وفي نهاية الاحتفال قدم الدكتور عاشور العامري رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار درع الهيئة للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء عصام سعد محافظ أسيوط كما قدم العميد محمد هويدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط درع المديرية للوزيرة والمحافظ.كانت وزارة التضامن الاجتماعي قد فتحت باب التقدم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية لعام 2021م من ٢٧ يناير وحتى الأحد ١٤ فبراير الماضيين في مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى جميع محافظات الجمهورية لاختيار الأم المثالية لعام 2021 طبقا لعدة شروط منها ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الاقل وألا يزيد عدد الأبناء على 3 أبناء ويستثني من هذا الشرط المحافظات الحدودية ( شمال سيناء وجنوب سيناء - الوادي الجديد - مرسي مطروح - البحر الأحمر - أسوان ) بحد أقصي 5 أبناء وأن يكون جميع الأبناء حاصلين علي مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات أو ابن حاصل علي مؤهل فني متوسط ومتميز في إحدى المهن ويستثني الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم كما تتضمن الشروط أيضًا إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتفعيل دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى وتعظيم دور هذه الأسر خاصة الأسر التي لديها أطفال طبيعيون وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى بهدف توفير المناخ الأسري الجيد وحمايتهم من المشكلات التي قد يتعرضون لها في مؤسسات الرعاية.