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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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الأمم المتحدة: تعاطي المخدرات بين كبار السن في تزايد بجميع أنحاء العالم

الخميس 25/مارس/2021 - 04:56 م
تعاطي المخدرات بين
تعاطي المخدرات بين كبار السن
وكالات
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توصل خبراء المخدرات التابعون للأمم المتحدة إلى أن تعاطي المخدرات بين كبار السن في تزايد بجميع أنحاء العالم، حيث وصفوا الأمر بأنه اتجاه مقلق ناتج عن شيخوخة السكان ونقص الوعي من جانب الحكومات.

وبحسب التقرير السنوي الصادر عن "الهيئة الدولية لمكافحة المخدرات"، والذي نُشر في فيينا اليوم الخميس، فإن معدلات استهلاك المخدرات بين المجموعات العمرية المتقدمة، تزداد بسرعة أكبر عن زيادتها بين الأجيال الشابة.

وكتبت "الهيئة الدولية لمكافحة المخدرات": "قد تكون هذه الزيادة، ومعظمها في الدول ذات الدخل المرتفع، نتيجة لشيخوخة جيل طفرة المواليد"، وهم الأشخاص الذين ولدوا خلال الفترة بين عام 1946 وعام 1964، والتي كانت فترة شهدت ارتفاع معدلات المواليد.

ومع ذلك، نادرًا ما كانت الحكومات تولي اهتمامًا كبيرًا لتلك القضية، بحسب ما جاء في التقرير.

وقد اكتشفت تلك الظاهرة في مناطق أخرى.. وأشارت دراسات أجريت بشأن الهند ونيجيريا إلى استخدام المخدرات بصورة كبيرة بين الفئة العمرية التي تتراوح بين 45 و64 عامًا. وفي نيجيريا، يعد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما، أكثر ميلًا لشرب أدوية السعال والمهدئات الأخرى، لأغراض "غير طبية"، وذلك بالمقارنة مع الأشخاص الأصغر سنًا، بحسب تقرير "الهيئة الدولية لمكافحة المخدرات".

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