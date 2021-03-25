وزير شئون المجالس النيابية يتفقد مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية

أجرى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، الخميس، جولة تفقدية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار استعدادات الحكومة للانتقال الفعلي للعاصمة الإدارية الجديدة.واستمع الوزير، خلال الجولة، إلى شرح من المسئولين حول الأعمال التي تم الانتهاء من تنفيذها بمقر الوزارة، كما قام بتفقد مكونات مبنى الوزارة ومراحل التجهيز والأعمال الإنشائية التي تمت به ومنافذ الدخول والخروج وأماكن تواجد العاملين بالوزارة، وتقسيم الإدارات بمقر الوزارة، وما تم تنفيذه بالمبنى من بنية تحتية تكنولوجية.في ختام الزيارة، صرّح فؤاد بأن ما يجري على أرض مصر الآن من مشروعات إنما هو في حقيقته نقلة حضارية غير مسبوقة، وأن القيادة السياسية في مصر قد تحدت كل الصعاب وواجهت كل المشاكل التي تركت لسنوات دون حلول، مضيفًا: "إن جموع الشعب المصرى تنتظر افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، إذ إن هذا المشروع العملاق هو حلم طال انتظاره، وإن أدق وصف له هو ما صرح به الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنه الجمهورية الجديدة".وأكد: "إن البيئة الرقمية والإدارة الإلكترونية هما الخيار الأمثل لخلق المجتمع المعلوماتي الذى يستطيع العبور إلى المستقبل بدروع العلم والمعرفة، وأنه يجب أن يفخر كل مصرى بأن مصر استطاعت تحقيق هذا الحلم في ظل ظروف عصيبة وتراجع اقتصادى على مستوى العالم أجمع، وفى ظل جائحة فيروسية غير مسبوقة".وتابع وزير المجالس النيابية: "لولا قوة مصر قيادةً وشعبًا لم تكن تستطيع تحقيق ذلك، وأن الدور العظيم للقوات المسلحة المصرية فى هذا المجال لا يمكن إغفاله ودونه ما تحقق هذا الحلم، ورغم كل الجبهات التي تدافع عنها قواتنا المسلحة إلا أنها استطاعت أن تسبق الزمن وأن تدير منظومة التطوير والبناء بمنتهى الالتزام والدقة والحسم"، مؤكدا: "لا يمكن أيضًا إغفال الدور الذى يقوم به رئيس الوزراء ومعاونوه في متابعة كل كبيرة وصغيرة في هذا الحدث، وإصداره التعليمات الدقيقة لكل الوزارات لاتباع المنهجية التي وضعتها رئاسة الوزراء، والتي تم تنفيذها من كافة وزارات وجهات الدولة".واختتم الوزير تصريحاته عقب الزيارة قائلًا: "إن ما يقدم الآن من تضحيات سيجني ثماره الأجيال القادمة من شعب مصر".