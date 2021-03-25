وزير صحة النمسا: السلالة البريطانية جعلت ولايات شرق في وضع خطر

أكد ردولف أنشوبير، وزير الصحة النمساوي، أن انتشار السلالة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا جعل ولايات شرق النمسا في موقف صعب بسبب اتساع خطر الإصابة بالعدوى وحدوث تطورات أسرع للمرض.وطالب أنشوبير، فى تصريحات له اليوم الخميس، المواطنين بالحذر الشديد خاصة خلال عطلة عيد الفصح الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن مستشفيات فيينا ووحدات العناية المركزة في موقف صعب للغاية.وقال وزير الصحة إنه يجب أن يتعاون الجميع من أجل وقف انتشار الفيروس بشكل أكبر، حتى لا يصاب عدد كبير بالفيروس ويواجهون أزمة صحية خطيرة، وحتى تتمكن المستشفيات من تجنب عمليات الفرز الصعبة فى وحدات العناية المركزة.وأضاف الوزير قائلا: "علينا أن نضمن أن توافر الرعاية الصحية اللازمة لكل من يحتاج إليها"، مشيرا إلى أن زيادة العبء على المستشفيات أدى إلى تأجيل إجراء بعض الجراحات، كما يهدد قدرات المستشفيات فى حالة الحوادث الخطيرة.