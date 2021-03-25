بنك الطعام و«أبوهشيمة للخير» يوقعان تعاونا لتوفير وجبات في رمضان

وقع بنك الطعام المصري، متمثل في محسن سرحان، المدير التنفيذي، بروتكول تعاون مع رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، منذ قليل.يأتي ذلك في ظل انعقاد مؤتمر "نتعاون من أجل المصريين"، بالمقر الرئيسي لبنك الطعام المصري، في التجمع الثالث، لإعلان التعاون مع مؤسسة أبو هشيمة للخير، في تقديم الوجبات الغذائية طوال شهر رمضان الكريم، بحضور رجل الأعمال ومدير المؤسسة أحمد أبو هشيمة، ومحسن سرحان، المدير التنفيذي لبنك الطعام المصري.