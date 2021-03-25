«التنظيم والإدارة»: تدريب 28.7 ألف موظف منتقل للعاصمة الإدارية

انتهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، من تدريب دفعة جديد من الموظفين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة بعدد 6156 موظف من مختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة.وأشار التنظيم والإدارة، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى أن إجمالى عدد المتدربين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة بلغ 28 ألف و207 متدربًا.ولفت تقرير الجهاز، إلى الإنتهاء من هيكلة 16 جهة حكومية إضافية بالجهاز الإدارى للدولة، شملت الجهاز المركزى للتعمير، جامعة طنطا، هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا، مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنيا، هيئة ميناء دمياط، الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، جامعة عين شمس، الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، جامعة القاهرة، الهيئة العامة للأبنية التعليمية، الهيئة العامة لمشروعات الصرف، صندوق بحوث ودراسات التعمير، هيئة المتحف المصرى الكبير، مديرية التضامن الاجتماعى بالاسماعيلية، جامعة بنها، مديرية الزراعة بالأقصر.