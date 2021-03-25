الادعاء الألمانى: التطرف اليمينى أكبر تهديد للديمقراطية

حذر المدعي العام الاتحادي في ألمانيا بيتر فرانك في تصريحات نشرت اليوم الخميس، من أن التطرف اليميني هو أكبر تهديد للنظام الديمقراطي في البلاد.وقال فرانك لصحيفة "فرانكفورتر الجماينه تسايتونج" المحافظة إنه في السنوات القلائل الماضية حقق التطرف اليميني "قاعدة أيديولوجية أوسع كثيرا، ما بين الأيديولوجية النازية الكلاسيكية إلى نظريات المؤامرة ومواطني الرايخ".ولا يعترف مواطنو الرايخ، بسلطة الدولة الألمانية الحديثة. وقال فرانك إنه في الوقت نفسه، لا يزال التهديد الذي يشكله "الإرهاب الإسلاموي" مرتفعا.وأضاف المدعي العام الاتحادي أن الأنشطة الإسلاموية، من الناحية العددية البحتة، تمثل في الواقع غالبية الأعمال المتطرفة.وأكد فرانك أنه "يجب ألا نعمل تحت وهم أن الإرهاب الإسلاموي قد انتهى بعد تفكك تنظيم داعش وفقدانه لحكمه في أراض بالعراق وسورية".