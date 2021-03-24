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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة المنيا تكرم الأم المثالية بقطاع الأنشطة الطلابية

الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:49 م
تكريم الأم المثالية
تكريم الأم المثالية
المنيا ـ على حسين
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نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب المركزية بجامعة المنيا، تحت رعاية الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء، حفل تكريم (الأم المثالية) بمناسبة يوم المرأة المصرية واحتفالات عيد الأم لعام 2021.

شارك في الحفل الدكتور عصام الدين صادق، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، ومديرو الإدارات بالإدارة المركزية وأخصائي النشاط، ومديرو ورؤساء مكاتب رعاية الطلاب بالكليات.

وأقيمت الاحتفالية بقاعة النشاط الاجتماعي بالجامعة، وتم تكريم السيدة أميمة عباس الشريف مدير إدارة النشاط الثقافي والفني والعلمي، والتى تم اختيارها أمًا مثالية لقطاع الأنشطة الطلابية.
تكريم الأم المثالية
تكريم الأم المثالية
تكريم الأم المثالية
تكريم الأم المثالية
تكريم الأم المثالية
تكريم الأم المثالية

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