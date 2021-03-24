الرئيس الأوكراني يوقع على مرسوم للسماح بدخول الصينيين دون تأشيرة

وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على مرسوم للسماح مؤقتًا بتطبيق نظام الإعفاء من تأشيرة دخول البلاد لصالح المواطنين الصينيين الذين يزورون أوكرانيا لأغراض السياحة.وذكرت الوثيقة - التي تم نشرها على الموقع الرسمي للرئاسة، وفقًا لوكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الأربعاء - أنه في سبيل تطوير العلاقات الودية بين أوكرانيا والصين، ومن أجل تعزيز سبل التعاون الثنائي في قطاع السياحة، أمر الرئيس الأوكراني بتطبيق نظام الإعفاء من تأشيرة الدخول للصينيين اعتبارًا من أول أبريل المقبل وحتى 30 سبتمبر على ألا تتجاوز فترة بقائهم في البلاد 30 يومًا.وتم إصدار تعليمات لمجلس الوزراء الأوكراني لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي تتعلق بتنفيذ هذا المرسوم.