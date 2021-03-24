الأسد يوجه بتأمين 25 طنا من الأكسجين للبنان

وجه ​الرئيس السوري​ ​بشار الأسد​ بتأمين 25 طنا من الأوكسجين كدفعة أولى إلى ​لبنان​.وأعرب ​وزير الصحة​ السوري حسن الغباش، خلال اجتماعه مع نظيره في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ​حمد حسن​ في مقر الوزارة، عن استعداد بلاده لتأمين دفعات إضافية لمواجهة أزمة الأوكسجين في لبنان.يأتي ذلك بعد وصول وزير الصحة اللبنانى، صباح هذا اليوم، إلى سوريا للقاء المسؤولين هناك، وفقا لموقع النشرة اللبنانى.