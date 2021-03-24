«إنتل» تعتزم استثمار 20 مليار دولار لبناء مصنعين للرقائق في أريزونا

أعلنت شركة الرقائق الإلكترونية الأمريكية العملاقة "إنتل كورب" مساء أمس الثلاثاء، اعتزامها استثمار 20 مليار دولار لبناء مصنعين جديدين لإنتاج الرقائق في ولاية أريزونا الأمريكية. وتتوقع الشركة بدء أعمال التصميم والإنشاء في المصنعين الجديدين خلال العام الحالي.وأشارت الشركة إلى أن هذه الاستثمارات ستوفر أكثر من 3000 وظيفة دائمة ذات أجر مرتفع وأكثر من 3000 وظيفة في مجال التشييد وحوالي 15 ألف وظيفة طويلة المدى في المناطق المحيطة بالمصنعين.وفي رسالة مصورة عبر الإنترنت بعتوان "إطلاق عنان إنتل.. هندسة المستقبل"، قال بات جلسينجر الرئيس التنفيذي للشركة إن المصنعين الجديدين سيدعمان الطلب المتزايد على منتجات إنتل، إلى جانب توفير طاقة مضمونة للعملاء.ورحب دوج دوسي حاكم ولاية أريزونا بتوسعات "إنتل" الجديدة، حيث ستوفر هذه الاستثمارات أكثر من 16 ألف وظيفة متنوعة لسكان الولاية وتضخ أكثر من 50 مليار دولار فيها.يذكر أن "إنتل" تشغل بالفعل 4 مصانع في ولاية أريزونا حاليا منها مصنع 42 وهو أكبر مصنعها للرقائق الإلكترونية في الولايات المتحدة، ويقال إنه الأكثر تقدما في العالم.