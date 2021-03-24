نفتالي بينيت: سأطبق المبادئ اليمينية في أي حكومة ستتشكل

ألقى قبل قليل نفتالي بينيت رئيس حزب "يمينا" خطاباً في مقر الحزب وسط أنصاره، وسط الهتاف الكبير بعدما أوضحت التقديرات الدور الكبير الذي سيلعبه الحزب في القدرة على تشكيل حكومة يمينة جديدة.قال "بينيت": سنعمل على تحرير القيادة الإسرائيلية من الكره الأعمى، والقيادة على أساس المصالح الشخصية إلى القيادة على أساس مصلحة المواطنين، وضبط الجهاز القضائي في إسرائيل ليس عن طريق تفكيكه ولكن عن طريق تقويته.ووعد ناخبيه بأن الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي ستتشكل ستهتم بكل مواطني إسرائيل من كافة الأطياف ( المتدينيين- اليسار – اليمين- العرب).مشدداً أن فكرة أرض إسرائيل لن تنته، ولكن الأهم هو أمن إسرائيل، وأيضاً الحفاظ على حياه البدو في النقب.وأضاف:" أنا مصمم على المضي قدماً في المباديء اليمينية في أي حكومة إسرائيلية ستتشكل".يذكر أن حزب يمينا حصل على 7 مقاعد بحسب نتائج العينة الأولية، وبحسب التقديرات سيشكل الحزب "بيضة القبان" فبدونه لن يتمكن بنيامين نتنياهو من تشكيل حكومة يمين.