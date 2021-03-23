ريم سامي تصور 60٪ من مشاهدها في «نسل الأغراب»

انتهت الفنانة الشابة ريم سامي من تصوير 60٪ من مشاهدها في مسلسل "نسل الأغراب"، مع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، المقرر عرضه في رمضان المقبل عبر شاشة قنوات ON.يعد دور ريم مفاجأة المسلسل خصوصًا وأن العمل يحمل التيمة الصعيدية، وحصلت الفنانة الشابة على دورات مكثفة في اللهجة الصعيدية."نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، أحمد مالك، أحمد داش، فردوس عبدالحميد، وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجي.وتألقت ريم سامي وحققت نجاحًا كبيرًا في مسلسل "البرنس" الذي عرض في رمضان الماضي، وحازت على إشادة الجمهور والنقاد بعد تجسيدها شخصية شقيقة محمد رمضان في العمل الذي كتبه وأخرجه شقيقها المخرج محمد سامي.