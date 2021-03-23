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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوبك: تراجع التنقيب عن النفط فى نيجيريا لـ70%

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 06:17 م
أوبك
أوبك
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كشفت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) انخفاض عمليات التنقيب عن النفط في نيجيريا بنسبة 70 بالمائة خلال شهر فبراير من العام الجاري.

وأفادت "أوبك"، حسب دورية "فانجارد نيوز" النيجيرية، بأن عدد الحفارات في نيجيريا بلغ 7 حفارات، ليظهر ذلك انخفاضًا بنسبة 70 بالمائة مقارنة بـ23 بالمائة تم تسجيلها في الفترة ذاتها من العام الماضي 2020.

وفي إشارة إلى الآمال بتعافي صناعة التنقيب عن النفط، نقلت الدورية النيجيرية قول خبراء الصناعة إنه مع تفشي جائحة فيروس كورونا، والإغلاقات المفروضة بسببها، وانخفاض الطلب على النفط، وتراجع الأسعار، والأرباح الموسعة، اضطرت العديد من الشركات إلى تنفيذ مشاريعها الرأسمالية.

وتوقع التقرير، الذي أثار الأمل في زيادة الطلب العالمي في الأشهر المقبلة، أن يرتفع الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري بمقدار 5.9 مليون برميل في اليوم، ليستقر عند 96.3 مليون برميل في اليوم.. وتم تعديل توقعات الطلبات على النفط في النصف الأول من 21 بسبب التدابير الموسعة للسيطرة على انتشار كوفيد-19 في العديد من البلدان الرئيسية في أوروبا.

ووفقًا للتقرير، فقد تم تعديل الطلب على النفط ليسجل ارتفاعًا في النصف الثاني من 2021، مما يعكس التوقعات بانتعاش اقتصادي أقوى مع التأثير الإيجابي لإطلاق حملات التطعيم ضد فيروس كورونا.

كما توقع التقرير أن يرتفع الطلب على النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 2.6 مليون برميل في اليوم العام الجاري ليصل إلى 44.6 مليون برميل يوميا، بينما من المتوقع أن يرتفع الطلب خارج دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 3.3 مليون برميل في اليوم ليصل إلى متوسط 51.6 مليون برميل في اليوم.

وذكرت "أوبك" في تقريرها أن إنتاج النفط من خارج المنظمة كان يقدر بمتوسط 62.9 مليون برميل في اليوم عام 2020، بانكماش قدره 2.6 مليون برميل باليوم على أساس سنوي.

وانخفض المعروض من النفط من خارج أوبك في عام 2020 في كندا، وكولومبيا، وكازاخستان، وماليزيا، والمملكة المتحدة، وأذربيجان، ولكنها زادت في النرويج والبرازيل والصين.

وتوقعت "أوبك" نمو المعروض في سوق النفط من خارج أوبك لعام 2021 بنحو 1 مليون برميل في اليوم بمتوسط 63.8 مليون برميل في اليوم، مشيرة إلى أن توقعات إمدادات النفط في الولايات المتحدة تظل دون تغيير، مع نمو قدره 0.16 مليون برميل يوميًا في عام 2021، على الرغم من استمرار عدم اليقين بشأن حالة السوق.

ولفت تقرير المنظمة إلى أنه من المتوقع أن تكون كندا والولايات المتحدة والنرويج والبرازيل وروسيا، هم المساهمون الرئيسيون في نمو العرض في سوق النفط.

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