كيف تحافظ على نفسك في تلك الأجواء؟

شرب كثير من السوائل

ارتدِاء ملابس مناسبة

جدولة الأنشطة

ابق هادئًا

تسود البلاد حالة من الطقس السيىء من حرارة شديدة، عواصف وأتربة، لذلك ينصح بالتزام المنزل، والبقاء في مكان بارد، وإليك بعض النصائح العامة.أثناء الطقس الحار، ستحتاج إلى تناول السوائل، لا تنتظر حتى تشعر بالعطش، اشرب من 2 إلى 4 أكواب (16-32 أونصة) من السوائل الباردة كل ساعة.ارتدِ أقل قدر ممكن من الملابس عندما تكون في المنزل، اختر ملابس خفيفة الوزن وفاتحة اللون وفضفاضة، حيث تؤثر الحرارة على قدرة الجسم على تبريد نفسه وتسبب فقدان سوائل الجسم، كما أنه يسبب الألم ويضر الجلد، وإذا اضطررت إلى الخروج في الهواء الطلق، احمِ نفسك بارتداء قبعة واسعة الحواف.إذا كنت مضطرا للعمل خارج المنزل، حاول قصر نشاطك على ساعات الصباح والمساء، أسترح في المناطق المظللة حتى تتاح الفرصة لمنظم حرارة جسمك للتعافي.ابق في الداخل وإذا أمكن، ابق في مكان مكيف، أو احصل على حمام بارد حيث تعد أفضل طريقة للحصول على التدفئة، وقلل من استخدام الموقد والفرن للحفاظ على درجة حرارة منخفضة في منزلك.