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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

كيف تحافظ على نفسك في تلك الأجواء؟

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:14 م
طقس
طقس
غادة موسى
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تسود البلاد حالة من الطقس السيىء من حرارة شديدة، عواصف وأتربة، لذلك ينصح بالتزام المنزل، والبقاء في مكان بارد، وإليك بعض النصائح العامة.

شرب كثير من السوائل
أثناء الطقس الحار، ستحتاج إلى تناول السوائل، لا تنتظر حتى تشعر بالعطش، اشرب من 2 إلى 4 أكواب (16-32 أونصة) من السوائل الباردة كل ساعة.

ارتدِاء ملابس مناسبة
ارتدِ أقل قدر ممكن من الملابس عندما تكون في المنزل، اختر ملابس خفيفة الوزن وفاتحة اللون وفضفاضة، حيث تؤثر الحرارة على قدرة الجسم على تبريد نفسه وتسبب فقدان سوائل الجسم، كما أنه يسبب الألم ويضر الجلد، وإذا اضطررت إلى الخروج في الهواء الطلق، احمِ نفسك بارتداء قبعة واسعة الحواف.

جدولة الأنشطة
إذا كنت مضطرا للعمل خارج المنزل، حاول قصر نشاطك على ساعات الصباح والمساء، أسترح في المناطق المظللة حتى تتاح الفرصة لمنظم حرارة جسمك للتعافي.

ابق هادئًا
ابق في الداخل وإذا أمكن، ابق في مكان مكيف، أو احصل على حمام بارد حيث تعد أفضل طريقة للحصول على التدفئة، وقلل من استخدام الموقد والفرن للحفاظ على درجة حرارة منخفضة في منزلك.


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