وزير فرنسي: اللقاحات المعتمدة من وكالة الأدوية الأوروبية تؤهل لدخول الاتحاد الأوروبي

صرح وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمنت بون، لإذاعة "فرانس إنفو" اليوم الثلاثاء، بأنه إذا أطلق الاتحاد الأوروبي جواز سفر خاص للسماح للأشخاص الذين حصلوا على التطعيم ضد كورونا بالسفر، فإن "فقط" اللقاحات التي وافقت عليها وكالة الأدوية الأوروبية تؤهل لذلك.وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن بون قال أيضا إنه من الناحية القانونية، تتمتع دول الاتحاد الأوروبي بحرية الموافقة على اللقاحات التي تريدها.وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت في 17 مارس أنه من المقرر أن تتاح بحلول الصيف شهادة رقمية لتوثيق التطعيم ضد كورونا من أجل فتح دول الاتحاد الأوروبي للسفر خلال الجائحة.ومع وجود هذا الدليل على التطعيم، أو"الشهادة الخضراء الرقمية" حسبما تسميها المفوضية، سوف يتم الاعتراف بالشخص الذي تم تطعيمه في دولة عضو على أنه محصن في دولة عضو أخرى، وهو ما من شأنه أن يسهل السفر لأغراض السياحة.