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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«الأسقفية» تتعاون مع سفارة اليابان لتطوير وحدة الصم وضعاف السمع

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:55 ص
منير حنا
منير حنا
مونيكا جرجس
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وقع اليوم دكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بروتوكول تعاون مع "نوكى ماساكى" السفير اليابانى بالقاهرة لتطوير مبانى وحدة الصم ضعاف السمع التابعة لجمعية الناردين للخدمات الاجتماعية بالكنيسة الأسقفية.

وقال حنا، إن وحدة الصم وضعاف السمع تُدرب الأطفال والشباب ذوى الاحتياجات الخاصة مهنيا إلى جانب التعليم الأساسى، وتهتم الوحدة بتعليم لغة الإشارة للأطفال وأسرهم حتى يتمكنوا من  التواصل  الجيد بين بعضهم البعض وباقى أفراد المجتمع.

وأضاف المطران: "يهدف التدريب المهنى إلى مساعدة الشباب والفتيات من ضعاف السمع على القيام بمشروعات إنتاجية تساعدهم أن يحيوا حياة كريمة".

وأوضح: "هناك شراكة أيضا بين مؤسسة الناردين الاجتماعية ومؤسسة مصر الخير فى مجال رعاية الصم وضعاف السمع".

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