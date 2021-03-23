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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا ماركوس يسيم كاهنا جديدا لكفر الشيخ

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:52 ص
الأنبا ماركوس
الأنبا ماركوس
مونيكا جرجس
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سيّم الأنبا ماركوس أسقف دمياط كاهنا جديدا بإيبارشية دمياط وكفر الشيخ والبراري وذلك للخدمة بمركز سيدي سالم، محافظة كفر الشيخ.

ترأس نيافة الأنبا ماركوس أسقف الإيبارشية صلاة قداس الإلهي من الأسبوع الثالث من الصوم الأربعيني المقدس في كنيسة الشهيد مار جرجس بسيدي سالم، وعقب صلاة الصلح، صلى نيافته صلوات سيامة الشماس أسامة نصيف كاهنًا للكنيسة ذاتها باسم القس مكاري.

شارك في صلوات القداس والسيامة عدد من الآباء الكهنة والشمامسة والشعب.

وتوجه الكاهن الجديد إلى دير الشهيد مارمينا بمريوط لقضاء فترة الأربعين التالية للسيامة به.

ومن جهته تفقد الأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الأرثوذكس؛ دير مارمينا العجائبي التابع للإيبارشية ومباني الخلوة التابعة للإيبارشية.

يأتى ذلك كأول عمل رعوي عقب تجليسه أسقفا للإيبارشية الأحد الماضي.

وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير، والذى يمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.

يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.

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